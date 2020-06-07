3 فرق إطفاء أخمدت حريق قسيمة بـ«أمغرة»

سيطرت 3 فرق إطفاء على حريق قسيمة بأمغرة، واقتصرت خسائره على الممتلكات.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات ظهر اليوم الأحد يفيد بوجود حريق قسيمة صناعية مساحتها 700 متر في منطقه أمغرة.

وأضافت، «وعلى الفور تم توجيه مراكز إطفاء التحرير والجهراء والإسناد، حيث نشب الحريق في مبرد «مقطورة» دون كبينة القيادة بالإضافة إلى إسفنج وأخشاب في مساحه 200 متر فقط»، وتمت مكافحة الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.

تواجد في موقع الحادث رجال الأمن والطوارئ الطبية.