«الداخلية»: إحباط تهريب 20 كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار استراتيجية المؤسسة الأمنية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي للتصدي لآفة المخدرات والقبض على مروجيها، تمكنت الإدارة العامة المكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية من إحباط تهريب 20 كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة عن طريق البر.

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية تفيد بقيام شخص من غير محددي الجنسية بالتخطيط لعملية تهريب مواد مخدرة عن طريق البر، حيث تم وضع التحريات التي أكدت صحة المعلومات وبعد الحصول على الأذن القانوني اللازم، تم الانتقال إلى المكان المتفق عليه وتم العثور على المواد المخدرة.

وأكدت الإدارة أنه تم تحويل جميع أطراف الواقعة إلى جهة الإختصاص لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.