«الداخلية»: السماح لحاملي الإقامة المؤقتة بالتحويل والعودة إلى إقاماتهم السابقة.. «أونلاين»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار عملية التطوير المستمرة بجميع القطاعات الخدمية بالمؤسسة الأمنية وتسهيلا على المواطنين والمقيمين وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات، أطلق قطاع شؤون الإقامة بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خدمة تجديد الإقامة العادية للحاصلين على الإقامات المؤقتة والتي تنتهي بتاريخ 2020/8/31، حيث بإمكان الكفلاء وأصحاب العمل تحويل مكفوليهم إلى إقاماتهم العادية التي تسبق حصولهم على الإقامة المؤقتة بعد توفير الإشتراطات اللازمة لكل نوع من أنواع الإقامة، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية «أونلاين» على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.kw.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين من هذه الخدمة إلى سرعة التسجيل في موقع الوزارة وإتباع الخطوات اللازمة لتحويل إقامات مكفوليهم من مؤقتة إلى إقاماتهم الفعلية دون الحاجة لانتظار فتح إدارات شئون الإقامة.