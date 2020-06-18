ضبط مواطنين جلبا «ماريجوانا» في طرد بريدي على أنها مكملات غذائية

سيطر رجال الجمرك الجوي على مواطنين جلبا مادة الماريجوانا المخدرة من الولايات المتحدة في طرد بريدي على أنها مكملات غذائية.

وبعد ورود اتصال هاتفي من قبل الإدارة العامة للجمارك «مكتب البحث والتحري الجمركي»، تم التنسيق بين «الجمارك» و«مكافحه المخدرات» لإجراء التحريات التي بينت أن مستقبلي الطرد مواطنين عشرينيين.

وتم الإنتقال إلى مقر الشركة للطرود السريعة بمنطقة الشويخ الصناعية، وفور استلام المواطنين الطرد البريدي تم ضبطهما، إذ عثر على 10 أكياس بداخلها مادة الماريجوانا وتزن 380 غراما و8 أكياس بداخلها مادة شمعية يشتبه أن تكون شمع الماريجوانا «الواكس» وتزن 53 غراما، مخبأة بعلب مكملات غذائية.

وبمواجهة المشتبه بهما بالمضبوطات أقرا بأنهما شريكين في جلبها بقصد التعاطي، وعليه تم استلام المتهمين و المضبوطات.