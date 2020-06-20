«الداخلية»: ضبط مقيم أجنبي ومواطن بحوزتهما مواد مخدرة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بالاشتباه بقيام شخص بتعاطي مواد مخدرة داخل مركبة في منطقة صباح الأحمد البحرية «منطقة الشاليهات»، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ حيث تم رصد مركبة تنطبق عليها أوصاف البلاغ وعند محاولة استيقافها قام قائدها بالاصطدام بالدورية والهروب وتم متابعته من قبل الدورية لتسجيل رقم اللوحات المعدنية، وأثناء هروب المركبة اصطدم قائدها بحواجز نقطة أمنية، مما أدى إلى توقف المركبة، وترجل قائدها ولاذ بالفرار، وتم مطاردته وضبطه حيث تبين أنه مقيم من جنسية أجنبية، كما تم ضبط مرافقه وهو مواطن من مواليد 1979 وبتفتيشهما احترازيا تم ضبط كمية كبيرة من الحبوب يشتبه أنها مواد مخدرة، وتم إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.