“الداخلية”: ضبط طرود بريدية تحتوي على مؤثرات عقلية ومواد مخدرة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الدولة لمكافحة الجريمة تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات – قطاع الامن الجنائي بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للجمارك من القبض على شخص حاول ادخال مؤثرات عقلية ومواد مخدرة عبر احدى الطرود البريدية إلى البلاد موجهة إلى اسم وهمي .

وتؤكد الإدارة انه تم عمل التحريات اللازمه والتوصل إلى اسم ومكان المستلم الفعلي للطرود المشبوهة ، وعليه تم القبض على المتهم ، وقد اعترف بما نسب اليه وبالاشتراك مع متهم آخر وهو من ارباب السوابق في قضايا جلب المخدرات عن طريق تهريبه داخل طرود بريدية متفرقة ، وقد كانت تحتوي الطرود على 52 كيلو بودرة بيضاء كريستاليه لمادة الترمادول ، و 22 كيلو من الكيميكال ، 4 كيلو بودرة لصنع الكيميكال المؤثر عقليا.

وتم تحويل المتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .