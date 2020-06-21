مواطن يتاجر بالمؤثرات العقلية ويجند المراهقين لترويجها

ظبط الأمن الجنائي «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات» مواطنا في العقد الثالث من العمر يتاجر في المؤثرات العقلية عبر تجنيد المراهقين في البيع والشراء.

وبناء على معلومات، من أحد المصادر السرية، أفادت بأن مواطنا يتاجر بالمؤثرات العقلية ويعمل على ترويجها بين الشباب خاصة المراهقين عبر إهدائهم إياها في بادئ الأمر وبعد تولعهم بها يلجأ إلى البيع، كما يجندهم لشراء ما لديهم من مواد مخدرة.

وبعد إجراء التحريات والتأكد من المعلومات ومراقبته ورصده، أرسل مصدر عرض بضاعته عليه وفي تلك الأثناء ضبط المذكور وعثر بحوزته على «200» جرام من مادة الكيميكال و«226» حبة كبتاجون، وميزان حساس.

واستصدر إذن من النيابة المختصة لضبطه وتفتيش مسكنه في منطقة المسايل، وبمواجهته بالمعلومات أقر واعترف بصحتها، وجار إحالته إلى النيابة.