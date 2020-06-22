«الداخلية»: ضبط عدد من مخالفي الآداب العامة في مناطق الشاليهات

– الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوز أو اختراق للقوانين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة مستمر على مدار الساعة وبشكل يومي بشن حملات أمنية موسعة شملت الشواطي البحرية من خلال الدوريات الأمنية والراجلة – ميناء عبدالله – الجليعة – بنيدر – الزور – الخيران ومدينة صباح الأحمد البحرية لضبط الحالة الأمنية وضبط مخالفي الآداب العامة.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من الأشخاص بعدة مخالفات منها فعل فاضح في منطقة صباح الأحمد البحرية، كما تم التعامل مع عدد من الشاليهات التي تصدر منها أصوات موسيقى صاخبة مخالفين بذلك شروط الآداب العامة وإزعاج الأخرين، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضحت الإدارة، أنه نظرا لوجود شكاوی من أهالي وقاطني منطقة الخيران عن هذه المخالفات فإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوز أو اختراق للقوانين، مؤكدة على استمرار الحملات الأمنية بجميع المناطق حرصآ وحفاظا على الصالح العام للبلاد.

ودعت الإدارة، الجميع إلى الاتصال على هاتف الأمان «112» لأي مشاهدات يتم رصدها تخالف الآداب العامة والقوانين المنظمة في البلاد، حيث أن وزارة الداخلية لا تقبل بهذه التصرفات السلبية وستكون بالمرصاد لأي تجاوز للقانون.

الجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل فرقة من عدة قطاعات في وزارة الداخلية ممثلة في «دوريات الأمن العام والمرور والنجدة وأمن الحدود وخفر السواحل» على مدار الساعة في هذه المناطق للتصدي لأية أعمال مخالفة للقانون.