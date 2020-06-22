«الجمارك»: ضبط طرد قادم من الصين يحتوي على 26 كيلو غراماً من مادة مخدرة

تمكن موظفو مكتب البحث والتحري بالشحن الجوي وبالتعاون مع مراقبة التفتيش والاستيداع من ضبط طرد قادم عن طريق الشحن الجوي يحتوي على 26 كيلو غراماً من مادة مخدرة.

وتأتي هذه الضبطية ثمرة لتكثيف التحريات والتدقيق في الشحنات القادمة إلى البلاد والتعاون المشترك بين الجهات المعنية، حيث اشتبه موظفو مكتب البحث والتحري بالشحن الجوي وبالتعاون مع مراقبة التفتيش والاستيداع في طرد قادم من دولة الصين، تبين أنه باسم وهمي، فتم فحصه واتضح أنه يحتوي على مادة بيضاء كريستالية تزن ٢٦ كيلو غراماً، وبعد مزيد من الفحص من قِبل مراقبة التفتيش تبين أنها مادة مخدرة، وبناء عليه تم التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لضبط المتهم، وقد أثمر هذا التعاون ضبط صاحب الطرد، وتمت إحالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّله له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، وأنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.