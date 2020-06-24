«الداخلية»: قطع الكهرباء ومخالفة المتجاوزين في مدينة صباح الأحمد البحرية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استكمالا للجهود المبذولة من وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والآداب العامة في مدينة صباح الأحمد البحرية «منطقة الشاليهات».

فقد قامت وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الميدانية بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الكهرباء بحملة أمنية شاملة في مدينة صباح الأحمد البحرية، وأسفرت الحملة عن تحرير 180 مخالفة مرورية وضبط خمس دراجات نارية دفع رباعي «بقي» وقطع الكهرباء عن 48 شاليها مؤجرا للعزاب.

وتهيب الإدارة العامة بالجميع على تحمل المسؤولية والتبليغ على أي سلوكيات سلبية في هذه المناطق من خلال الاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112 حيث إن وزارة الداخلية على أتم

الاستعداد للتدخل بشكل فوري وحازم، خصوصا وأن قطاعاتها الميدانية متواجدة على مدار الساعة في هذه المناطق.

واختتمت بأن الحملات مستمرة دوت توقف لضبط المخالفين الخارجين على القانون.