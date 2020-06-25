النصار: 32 مصاباً بـ«كورونا» في صفوف رجال الإطفاء

– التزام رجال الإطفاء بالارشادات الوقائية قلل عدد الإصابات

صرح مراقب السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة للإطفاء المقدم د. فايز النصار، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف رجال الإطفاء بلغت حتى اليوم 84 مصاباً، بينما بلغ عدد المتعافين 52 شخصا، بينما يتلقى العلاج بالحجر المؤسسي أو المنزلي 32 شخصا.

وأضاف النصار، أن عدد المسحات الإجمالي التي أجريت منذ بداية تفشي الفيروس بلغت 1422 مسحة.

وتابع النصار، أن انخفاض عدد الإصابات في صفوف رجال الإطفاء يأتي نتيجة لالتزامهم بالارشادات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس “كوفيد 19″، متمنيا مواصلة الالتزام في هذه الإجراءات والتواصل مع مراقبة السلامة والصحة المهنية في حال استدعت الحاجة إلى أخذ مسحة من خلال عيادة الإطفاء الخاصة بمكافحة فيروس “كوفيد 19″، متمنيا السلامة للجميع.