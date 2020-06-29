«الداخلية»: ضبط 3 أشخاص قاموا بكسر حظر التجول الجزئي

ضمن جهود قطاع الأمن العام متمثلة في مديرية أمن محافظة الأحمدي في فرض السيطرة الأمنية وضبط المخالفين والمطلوبين تم ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مخدرة.

وفي التفاصيل، أنه أثناء تجوال دورية تابعة لقطاع الأمن العام بمنطقة الظهر والقيام بالمهام المنوطة بها أثناء الحظر الجزئي شوهد مركبة مخالفة لشروط المرور، حيث تم استيقافها واتضح أن الأشخاص بحالة غير طبيعية ولا يحملون تصاريح للخروج بأوقات الحظر الجزئي.

وأوضحت الإدارة أنه تم العثور على شنطة مع أحد الأشخاص وبداخلها مواد يشتبه بأنها مخدرة وميزان صغير، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم وتحويلهم إلى جهات الإختصاص.