«الداخلية»: ضبط 5 مخازن مواد تموينية في حملة أمنية بـ«الجليب»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار الحملات الأمنية التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لضبط الأمن والاستقرار ومطاردة الخارجين عن القانون قام مخفر جليب الشيوخ التابع لمديرية أمن محافظة الفروانية بحملة أمنية بمنطقة جليب الشيوخ.

‎وأثناء الجولة تم رصد أشخاص مخالفين لحظر التجول ويقومون ببيع مواد تموينية أمام أحد المنازل، وعند محاولة استيقافهم لاذوا بالفرار، فتمت مطاردتهم وبدخولهم إلى مسكن تبين أنه يحتوي على 5 مخازن متفرقه بها مواد تموينية.

‎وتوضح الإدارة أنه تم ضبط شخصين مقيمين وحجزهم، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما تمت الاستعانة بالبلدية لتنظيف الموقع ورفع مواد التموين والخضار.