«الداخلية»: ضبط 5 مخازن مواد تموينية في حملة أمنية بـ«الجليب»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار الحملات الأمنية التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لضبط الأمن والاستقرار ومطاردة الخارجين عن القانون قام مخفر جليب الشيوخ التابع لمديرية أمن محافظة الفروانية بحملة أمنية بمنطقة جليب الشيوخ.
وأثناء الجولة تم رصد أشخاص مخالفين لحظر التجول ويقومون ببيع مواد تموينية أمام أحد المنازل، وعند محاولة استيقافهم لاذوا بالفرار، فتمت مطاردتهم وبدخولهم إلى مسكن تبين أنه يحتوي على 5 مخازن متفرقه بها مواد تموينية.
وتوضح الإدارة أنه تم ضبط شخصين مقيمين وحجزهم، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما تمت الاستعانة بالبلدية لتنظيف الموقع ورفع مواد التموين والخضار.