«الداخلية»: انتحار مواطن أطلق النار من سلاح ناري على رجال الأمن

– واصل إطلاق النار بشكل مكثف.. وتم منحه أكثر من مهلة لتسليم نفسه

– عدد من أفراد أسرته تفاوضوا معه لتسليم نفسه إلا أنه لم يرضخ وواصل في إطلاق النار

– بعد توقف إطلاق النار تم اقتحام المنزل وعثر عليه منتحراً

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقا للبيان الأولي الذي صدر عن تعامل القوات الأمنية مع شخص مسلح داخل منزل بمنطقة علي صباح السالم «أم الهيمان» بعد مقاومة رجال الشرطة وإطلاق النار عليهم من سلاح ناري وأصاب 3 مركبات تتبع القوات الخاصة.

وأوضحت الإدارة أن الأجهزة الأمنية الميدانية تمكنت من السيطرة على الموقع ومحاصرته.

وفي التفاصيل، بعد ورود بلاغ وتسجيل قضية شروع بالقتل واتخاذ الإجراء القانوني اللازم انتقلت قوة أمنية إلى مسكن المتهم، حيث باشر بإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه رجال الأمن مما استدعي طلب قوة إسناد من القوات الخاصة.

وأشارت الإدارة، أن الشخص واصل إطلاق النار بشكل مكثف، وقد تم منحه أكثر من مهلة لتسليم نفسه والتفاوض معه عدة مرات من قبل رجال الأمن وعدد من أفراد أسرته لتسليم نفسه إلا أنه لم يرضخ وواصل في إطلاق النار باتجاه قوات الأمن.

وأوضحت الإدارة أنه بعد توقف إطلاق النار من قبل الشخص المذكور تم اقتحام المنزل، حيث عثر عليه منتحراً، لافتة إلى أن تقرير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية أكد انتحار المذكور.

وأكدت الإدارة أنه تم منح المتهم رغم السيطرة على منزله أكثر من مهله لتسليم نفسه وحماية للأرواح وضمان سلامة سكان المنازل المجاورة ورجال الأمن.