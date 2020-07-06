«الداخلية»: إعادة القيد بتنفيذ الأحكام للمواطنين والمقيمين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي بشأن رفع القيد الإداري عن جميع الأحكام الخاصة بالمواطنين والمقيمين خلال الفترة من اليوم الأحد إلى يوم الخميس 16 الجاري.

وأوضحت الإدارة أنه بمناسبة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وعودة العمل بمؤسسات الدولة فقد تم إعادة القيد بالادارة العامة لتنفيذ الأحكام للمواطنين والمقيمين والعودة للعمل بما كان سابقا.

وتابعت الإدارة أن من لديه إنجاز معاملة في الإدارات الخدمية التابعة لوزارة الداخلية وتبين أنه مطلوب لتنفيذ أحكام عليه مراجعة إدارة تنفيذ الأحكام أو الأقسام التابعة لها في جميع المحافظات وذلك لإتمام معاملته.

وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام من قبل المواطنين والمقيمين بالإشتراطات الصحية والإلتزام بآلية حجز الموعد المسبق عند مراجعة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لمن يرغب في إنهاء المعاملات الخاصة به، وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية الالكتروني www.moi.gov.kw.