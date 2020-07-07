«الداخلية» لأصحاب التصاريح الطبية: تأكيد الوصول إلى المستشفى أو «البلوك»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه للحصول على التصاريح الطبية خلال الحظر يمكن الدخول على الرابط https://curfew.paci.gov.kw من ثم إختيار المستشفى أو المركز الصحي المطلوب.

وأوضحت الإدارة، أنه يتوجب على صاحب التصريح تأكيد الوصول من خلال تطبيق «Curfew Permits» عند الوصول إلى المستشفى أو المركز الصحي المطلوب والذي سيقوم بمقارنة موقع الشخص صاحب التصريح مع موقع المستشفى الموجود في التصريح حتى لا يتم منعه من الحصول على تصريح مستقبلا «بلوك».

وأكدت الإدارة أنه في حال الاختلاف سيمنع الشخص من الحصول على أي تصريح مستقبلا علاوة على المسائلة القانونية .