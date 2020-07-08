المحكمة الكلية تستأنف جميع دوائرها في نظر القضايا بكل أنواعها.. الأحد المقبل

أعلن رئيس المحكمة الكلية الكويتية المستشار الدكتور عادل بورسلي صدور قرار باستئناف جميع دوائر المحكمة الكلية للأعمال المعتادة في نظر القضايا بكل أنواعها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال المستشار بورسلي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنه عملا بقرار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح رقم 49 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية تم تقسيم مواعيد الجلسات بكل دور العدالة على فترتين بحيث تكون جلسات الدوائر الفردية عند الساعة التاسعة صباحا وجلسات الدوائر الثلاثية عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

وعن محاكم الأسرة لفت إلى أنها باشرت العمل بالفعل في 21 شهر يونيو الماضي على فترتين وفقا للقرار رقم 31 لسنة 2020 مبينا أنه تقرر بدء قيد القضايا الجديدة والطعون بجميع أنواعها وفقا للضوابط الاحترازية المقررة.

وسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا الكويت وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأن يرفع عنا البلاء والوباء.