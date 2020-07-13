إحباط تهريب 11 كيلو «شبو وحشيش»

ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، 10 كيلو من مادة الشبو وكيلوغرام واحد من مادة الحشيش أثناء محاولة تهريبها.

وأوضحت الإدارة أن معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر أحد المراكز الحدودية، وفور تلقي المعلومات تم تكثيف التحريات وجمع الأدلة والمراقبة الدقيقة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية تم رصد أحد الأشخاص بالقرب من نظام الأمني الكهربائي، فتم ضبطه وبيده حقيبة تحتوي على المواد المخدرة.

وأكدت الإدارة أنه تم إحالة المتهم مع المضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.