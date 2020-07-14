«الداخلية»: لا نمنع المواطنين والمقيمين من نزول البحر والتواجد على الشواطئ

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، أن وزارة الداخلية لا تمنع المواطنين والمقيمين من نزول البحر والتواجد على الشواطي، بل يقتصر دورها على التصدي للسلوكيات الخاطئة أو المخلة بالآداب العامة والخادشة للحياء العام أو المخالف للاشتراطات الصحية لا سيما التجمعات، حيث أن الدوريات الأمنية ستكون متواجدة على مدار اليوم للحد من هذه الظواهر السلبية وضبط أي شخص يتجاوز القوانين، مؤكدة أن قطاعات وزارة الداخلية لا تألوا جهدا في العمل من اجل الحفاظ على تطبيق القانون.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بجميع مرتادي البحر الالتزام بالقوانين واللوائح الموضوعة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.