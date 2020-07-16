إحباط تهريب 92 أمبول «زيت ماريجوانا».. و24 سيجارة إلكترونية إلى البلاد

تمكن رجال جمارك الشحن الجوي من ضبط 92 أمبول «زيت ماريجوانا» المخدر، و24 سيجارة إلكترونية كانت مخبأة داخل جهاز «بلاي ستيشن» قادم كطرد بريدي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل، أنه وبناء على توصيات وتعليمات مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، بالتدقيق على الشحنات الواردة للبلاد، وتكثيف البحث والتحري عن أي شحنات مشتبه بها، اشتبه أحد الموظفين الجمركيين بالشحن الجوي في طرد قادم من من الولايات المتحدة الأمريكية، فتم فحصه وتبين أنه يحتوي على جهاز «بلاي ستيشن»، وبتفتيشه بدقة عُثر على 92 “أمبول” زيت لمادة الماريجوانا المخدرة، وعدد 24 سيجارة إلكترونية كانت مخبأة بداخله، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع البحث والتحري الجمركي والتنسيق مع ادارة مكافحة المخدارت بوزارة الداخلية تم القبض على المتهم.