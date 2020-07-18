فرق الإطفاء البحري عثرت على جثة المفقود في بحر البلاجات

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم السيت عن تمكن فرق الإطفاء البحري من العثور على جثة المفقود في بحر البلاجات بعد مرور 20 ساعة من البحث المتواصل.

أوضحت الإدارة في بيانها أن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا يوم أمس الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يفيد عن تعرض شخصين للغرق من أصل أربعة أشخاص جميعهم في بداية العقد الثالث من العمر مقابل شاطئ رأس الأرض المطل على البلاجات وهما يمارسان هواية السباحة، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ من مراكز السالمية والشويخ للإطفاء البحري، وقد تم العثور على شخص كان بالقرب من الصخور وتم إنقاذه، أما الشخص الآخر لم يتم العثور عليه واستمرت عمليات البحث عنه من قبل الغواصين الذين عثروا على جثته اليوم السبت، وقد تم رفع الجثة وتسليمها للأدلة الجنائية.