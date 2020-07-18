«الإطفاء»: السيطرة على حريق مبنى في محيط مطار الكويت

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء تمكن 6 فرق إطفاء من السيطرة على حريق اندلع في مبنى تابع لإحدى الشركات الغذائية في محيط مطار الكويت الدولي دون وقوع اصابات.

وقالت «الإطفاء» في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الإطفاء في تمام الساعة 3:30 مساء اليوم السبت بنشوب حريق في مبنى مساحته 4000 متر مربع ويحتوي على مخزن للمواد الغذائية ومطبخ ومكاتب.

وأضافت «الإطفاء» أن فرق الإطفاء هرعت نحو الحادث وتمت السيطرة عليه وإخلاء المكان بفترة قصيرة لم تتجاوز الساعة الواحدة وكان الوقت المستغرق لوصول أول فرقة للموقع بعد دقيقتين من ورود البلاغ، مبينة أن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط دون وقوع إصابات ودون أن يؤثر الحادث على حركة الطيران.