«الإطفاء»: العثور على جثة المفقود الآسيوي في بحر البلاجات

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الأحد عن تمكن الإطفاء البحري من العثور على جثة المفقود في بحر البلاجات بعد عمليات البحث والمسح المتواصلة.
وأوضحت الإدارة في بيانها بان غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا يوم امس السبت يفيد عن تعرض وافد من احدى الجنسيات الآسيوية للغرق في شاطئ البلاجات مقابل احد المطاعم الشهيرة عندما كان يمارس هواية السباحة مع أصدقاءه.
وعلى الفور توجهت فرقة الإنقاذ من مركز السالمية للإطفاء البحري، وقد تم العثور على جثته وانتشالها ويجري حاليا تسليمها للأدلة الجنائية.