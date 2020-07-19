«الإطفاء»: العثور على جثة المفقود الآسيوي في بحر البلاجات

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الأحد عن تمكن الإطفاء البحري من العثور على جثة المفقود في بحر البلاجات بعد عمليات البحث والمسح المتواصلة.

وأوضحت الإدارة في بيانها بان غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا يوم امس السبت يفيد عن تعرض وافد من احدى الجنسيات الآسيوية للغرق في شاطئ البلاجات مقابل احد المطاعم الشهيرة عندما كان يمارس هواية السباحة مع أصدقاءه.

وعلى الفور توجهت فرقة الإنقاذ من مركز السالمية للإطفاء البحري، وقد تم العثور على جثته وانتشالها ويجري حاليا تسليمها للأدلة الجنائية.