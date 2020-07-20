الكندري: إنجاز 996 ألف معاملة عبر موقع «الداخلية» خلال أسبوع

كشف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري، أن إنجازات المعاملات «أونلاين» عبر موقع ‫وزارة الداخلية‬ الإلكتروني بلغت 996272 معاملة خلال أسبوع واحد بدءا من 10 يوليو إلى 16 يوليو.

وتابع الكندري أنه من منطلق حرص المؤسسة الأمنية على حماية الصحة المجتمعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفق الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير القطاعات الخدمية للإخوة المواطنين والمقيمين، فإن المنصات الرقمية الخاصة بمعاملات المراجعين الراغبين في إنهاء معاملاتهم قد حققت نقلة نوعية في تحقيق المنظومة الخدمية المتكاملة.

وأوضح الكندري أن موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw يشمل جميع معاملات قطاعات المؤسسة الأمنية الخدمية، ومع إمكانية حجز المواعيد المسبقة للراغبين بمراجعة القطاع لإنهاء معاملاتهم، وذلك وفق خطوات يسيرة وبسيطة، وتوفيراً للوقت والجهد ومنع التزاحم في الإدارات الخدمية.

ودعا مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الاخوة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصات الرقمية حفاظا على سلامتهم وصحتهم، ويمكن من خلالها إنجاز كافة المعاملات، مشيرا إلى توفر شرح تفصيلي لآلية إنجاز المعاملات على موقع وزارة الداخلية مع توافر النماذج التي يتطلبها انجاز المعاملات على الموقع وبالمجان.

ودعا العميد الكندري الإخوة المواطنين والمقيمين إلى الإستفادة من خدمات الأون لاين واتباع الخطوات المذكورة لإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت دون الحاجة لمراجعة الإدارة وذلك حرصا على السلامة العامة.