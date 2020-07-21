«الداخلية»: تسجيل قضيتين في واقعة مشاجرة بين مواطنين في حولي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن وقوع مشاجرة بمنطقة النقرة بمحافظة حولي، حيث أكدت الإدارة أنه ورد بلاغ الى مخفر شرطة النقرة يفيد بحدوث مشاجرة بمنطقة النقرة وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية، حيث تبين وجود أحد الأشخاص وهو مواطن مصاب وملقى على الأرض وتم استدعاء فرقة الطوارئ الطبية ونقله إلى مستشفى مبارك، مدعيا أنه تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين وسلب مبلغ 50 دينار وهاتفه النقال ولاذوا بالفرار بمركبة دفع رباعي مدليا بأرقام ونوع المركبة وتم تسجيل قضية تحت رقم 73/2020 جنايات النقرة.

وفي نفس السياق، تقدم طرف المشاجرة الأخر وهو مواطن أيضاً ببلاغ إلى مخفر شرطة السالمية مصحوبا بتقرير طبي يفيد بتلقيه العلاج بمستشفى العدان، حيث تم تحويل التقرير لمخفر النقرة وتم تسجيل قضية أخرى تحت رقم 74/2020 جنايات النقرة وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل منهم.