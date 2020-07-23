«الداخلية»: ضبط قائد مركبة يسير عكس الاتجاه بطريق العبدلي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه أثناء تجوال الدورية الأمنية التابعة لقطاع المرور والعمليات على طريق العبدلي تم مشاهدة مركبة تسير عكس اتجاه السير لمسافة تقترب من 30 كيلومتر.

وأوضحت الإدارة أنه تم توقيف المركبة وعند الاستعلام عن الإثبات تبين أن قائدها لا يحمل أي إثبات، وتم حجز المركبة وتحويل قائدها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأهابت الإدارة بقائدي المركبات إلى الالتزام بقوانين المرور وأخذ الحيطة والحذر في قيادتهم من أجل الحفاظ على سلامتهم.