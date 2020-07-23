إحباط إدخال 26 كيلو «مخدرات» في طرود بريدية إلى البلاد

ضبط رجال جمارك الشحن الجوي نحو 26 كيلو مخدرات ما بين عشبة وعجينة وبودرة الكيميكال، مهربة في 5 طرود بريدية مختلفة، قادمة من الصين.

وفي التفاصيل، تمكن رجال جمارك الشحن الجوي عبر خلال خمس ضبطيات مختلفة من إحباط إدخال كمية من المواد المخدرة إلى البلاد، فبعد اشتباههم في مجموعة من الطرود البريدية القادمة من الصين، وبالتفتيش الدقيق والمتابعة الحثيثة عثروا على نحو 12 كيلوغراماً من عشبة الكيميكال، و11 كيلوغراماً من ذات العشبة، ونصف كيلوغرام من عجينة الكيميكال، و600 غرام من بودرة الكيميكال، 2.5 كيلو بودرة مخدرة، كل منها في طرد مستقل.

وبناء على تلك الضبطيات وحسب القوانين الجمركية والإجراءات المتبعة تم عمل اللازم والتعاون مع البحث والتحري الجمركي وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرة التابعة لوزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.