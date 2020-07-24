«الإطفاء»: العثور على جثة غريق مدينة صباح الأحمد البحرية

كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الجمعة، عن العثور على جثة المفقود في بحر مدينة صباح الأحمد البحرية «الخيران» بعد عمليات بحث استمرت لمدة 23 ساعة متواصلة.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا يوم أمس الخميس يفيد عن تعرض مواطن يبلغ من العمر 18 عاما للغرق في شاطئ مدينة صباح الأحمد البحرية، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ من مراكز المهلب والشعيبة والسالمية للإطفاء البحري، وقد تم العثور على جثته تطفو بالقرب من حالة الزور، وعندما شاهدها أحد مستخدمي الدراجات المائية، أبلغ عمليات الإطفاء وتم انتشالها وتسليمها للأدلة الجنائية.