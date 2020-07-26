تسرب غاز الطبخ يتسبب في انفجار مركبة بمنطقة حولي

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الأحد عن وقوع حادث انفجار مصحوب بحريق في مركبة كان يستقلها وافد من إحدى الجنسيات العربية بمنطقة حولي على طريق بيروت.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وجود تسرب ناتج من إسطوانة الغاز التي كانت موجودة داخل المركبة ما أدى إلى انفجار مصحوب بحريق تسبب في إصابة قائد المركبة بحروق متفرقة ووصفت حالته بالحرجة.

وأضافت الإدارة أن رجال إطفاء مركز حولي تعاملوا مع الحادث، وقد أصيب شخص كان متواجد في الموقع قبل وصول رجال الإطفاء بالإجهاد الحراري أثناء محاولته مكافحة الحريق عن طريق مطفأة، وتم استدعاء ضباط مراقبة تحقيق حوادث الحريق لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالحادث.