«الداخلية»: إغلاق مركز الهوية الوطنية بمنطقة مشرف

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتيه قررت إغلاق مركز الهوية الوطنية بمنطقة مشرف إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28-7-2020 وذلك من أجل الإنتقال إلى المقر الجديد بالإدارة العامة لشئون القوة.

‎وأوضحت الإدارة أنه وضمن الجهود المبذولة للتخفيف على المراجعين لمركز غرب مشرف وفي حال الحاجة لإنهاء معاملاتهم يتوجب عليهم مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتيه بمنطقة الضجيج ومركزي الشامية والعدان للهوية الوطنية لحين الإنتهاء من تجهيزالمقر الجديد لمركز خدمة غرب مشرف.