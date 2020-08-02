«الداخلية»: القبض على 6 أشخاص في 4 قضايا مخدرات ومؤثرات عقلية مختلفة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي المستمرة في القضاء على آفة المخدرات، تمكنت الإدارة العامة المكافحة المخدرات من ضبط 6 أشخاص في أربعة قضايا مخدرات ومؤثرات عقلية بأماكن مختلفة وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات الاختصاص.

وفي التفاصيل، أكدت الإدارة أنه وردت معلومات إلى إدارة المكافحة المحلية تفيد بوجود أحد المواطنين يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإحدى البنايات، وبالرصد والتحري تم التأكد من صحة المعلومات وأخذ الإذن القانوني اللازم ومداهمة المكان، حيث تم ضبطه وبرفقته مواطن أخر وبالتفتيش عثر على كيلو ونصف من مادة الكيميكال المؤثرة عقلية، و20 جرام من مادة الشبو وقطعة صغيرة من مادة الحشيش و6 طلقات نارية لسلاح ناري، و100 حبة مختلفة الأنواع من المؤثرات العقلية، وميزان حساس وأكياس نايلون تستخدم في عملیات ترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى وجود 3200 دينار.

وفي نفس السياق، تم ضبط شخصين من فئة غير محددي الجنسية بعد ورود معلومات سرية تفيد بإتجارهما بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمنطقة أخرى، وعليه تم أخذ الإذن القانوني اللازم ومداهمة المكان، حيث تم ضبطهما بعد مقاومة منهما، وبالتفتيش تم العثور على 3000 حبة من نوع “كبتاجون”، و1700 حبة من نوع “لاريكا”، بالإضافة إلى مبلغ مالي يبلغ 3380 دينارا.

كما أضافت الإدارة، أنه تم ضبط مواطن يقوم بزراعة شتلات الماريجوانا المخدرة في منزله والاتجار بها، وعلى الفور تم عمل الإجراءات اللازمة وبعد أخذ الاذن القانون ومداهمة المسكن، وبالتفتيش تبين وجود غرفة محمية للعناية بالشتلات وبداخلها 3 شتلات من الماريجوانا المخدرة كاملة النمو وجاهزة للبيع بالإضافة إلى العثور على بعض من البذور لنفس المادة المخدرة، وبمواجهته أقر واعترف بزراعته لمادة الماريجوانا.

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخص من جنسية أجنبية يقوم بجلب المواد المخدرة إلى البلاد بقصد الإتجار، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتفتيش، حيث تم العثور على 3 كيلوات من مادة الماريجوانا المخدرة و 12 زجاجة خمور، وعدد 2 ميزان حساس وأكياس نايلون فارغة ومبلغ مالي 3150 دينار، وبمواجهته بالمضبوطات والتحقيق معه أقر بأنه إعتاد على جلب المواد المخدرة الى البلاد عن طريق إخفائها بداخل الطرود البريدية، وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.