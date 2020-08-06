ضمن الجهود المبذولة للتخفيف على المواطنين والمقيمين، دشن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام اليوم الخميس، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، تطبيقTraffickw» ‎» الخاص بالهواتف الذكية والذي يمكن جميع المواطنين والمقيمين من الحصول على عدد من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور.

وفي البداية، نقل الفريق النهام تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح، وتأكيده على مواصلة دعم التطور التكنولوجي ورفع مستوى الخدمات داخل المؤسسة الأمنية بما يتواكب مع آخر المستجدات، وتحقيقا لسرعة الإنجاز ومواكبة أحدث التطورات.

ثم استمع الفريق النهام إلى شرح مفصل من مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد يوسف الخده حول الخدمات التي يقدمها التطبيق وطريقة التسجيل بما يحقق أقصى درجات الاستفادة للمواطنين والمقيمين وتأتي في مقدمة تلك الخدمات خدمة التنبيه بالمخالفات المرورية غير المباشرة وبشكل مجاني.

كما يقوم التطبيق بإرسال إشعارات المستخدميه عبر الهواتف الذكية يحدد فيها أي عائق مروري على الطرق «حوادث جسيمة – سقوط حمولة – تعطل تقاطع» لتجنب استخدامها منعا اللازدحامات المرورية، ويتيح التطبيق خاصية تحديد المواقع الخاصة بإدارات المرور في محافظات الكويت للتسهيل على المراجعين، كما يوفر التطبيق خدمات دفع المخالفات وحجز موعد اختبار رخصة قيادة، وحجز موعد لترخيص المركبات والطلبات والنماذج الخاصة برخص القيادة، ويتضمن التطبيق إمكانية تقديم الشكاوي والاقتراحات من قبل المواطنين والمقيمين.

ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاستفادة من التطبيق بعد تفعيله وفق آلية صحيحة تتطلب تسجيل جميع المركبات الخاصة بهم من خلال إدراج البيانات المطلوبة، حيث ستقوم الإدارة العامة للمرور وبعد التأكد من صحة تلك البيانات بإرسال رقم سری خاص لمستخدم التطبيق عن طريق الإيميل الخاص به يسمح من خلاله الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق.

كما أطلع الفريق النهام على الشعبة الخاصة بتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة داخل الدوريات وآلية العمل فيها، ورفع التقارير إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي الختام، أعرب الفريق النهام عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل قطاع المرور والعمليات، كما طالبهم بمواصلة العمل وبذل مزيدا من الجهد من اجل الارتقاء بالخدمات المرورية للتسهيل على المواطنين والمقيمين.