افتتاح مركز الهوية الوطنية التابع لمحافظة حولي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في إطار الاستراتيجية الرامية للمؤسسة الأمنية في تطوير كافة خدماتها بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين والعمل على راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم، افتتح اليوم الخميس مركز الهوية الوطنية في مقره الجديد بمبنى الإدارة العامة لشئون القوة في منطقة مشرف التابع لمحافظة حولي، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الفريق الشيخ فيصل النواف الأحمد الصباح وعدد من القيادات الأمنية.

واستمع الوكيل النواف إلى شرح مفصل من مشرف المركز الرائد فهد بودي عن آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين حيث يقدم المركز جميع معاملات الجنسية والجوازات من إصدار الجنسية والجواز وإضافة مولود و تعديل إسم وتعديل مهنة وتعديل الحالة الإجتماعية وكذلك سيتم إضافة خدمات جديدة منها البطاقة المدنية وخدمات وزارة الصحة.

وأكدت الإدارة أنه سيتم استقبال المراجعين عن طريق حجز موعد مسبق على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني WWW.MOI.GOV.KW وفق خطوات بسيطة، وذلك توفيرا للوقت والجهد ومنع التزاحم، وعلى المراجعين الإلتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية الموصي بها من قبل السلطات الصحية.