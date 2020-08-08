«الداخلية»: ضبط موظف مدني يعمل بجوازات المطار هرّب مطلوبين بعدة قضايا دون توثيق حركة الخروج

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه ضمن جهود قطاعات وزارة الداخلية في التصدي للخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بالتعاون والتسيق مع إدارة الرقابة الأمنية بمطار الكويت الدولي من ضبط موظف مدني يعمل بإدارة جوازات مطار الشيخ سعد العبدالله قام بتهريب شخصين مطلوبين بعدة قضايا وصادرة بهم أحكام قضائية «حبس» وممنوعين من السفر دون توثيق حركة الخروج بالحاسب الآلي.

وأوضحت الإدارة أنه وبعد عمل التحريات اللازمة تم ضبط الشخص وهو موظف مدني يعمل بجوازات المطار قام بتهريب شخصين أحدهما من جنسية عربية وأخر من جنسية أجنبية دون توثيق حركة الخروج بالحاسب الآلي.

وأكدت الإدارة أنه تم تحويله إلى جهات التحقيق لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.