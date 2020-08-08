«الداخلية»: القبض على شخصين بتهمة الإتجار بالمخدرات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي لايدخر جهدا في القضاء على آفة المخدرات وتجفيف منابعها، حيث أوضحت الإدارة أنه وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «إدارة المكافحة المحلية» بقيام أحد الأشخاص من غير محددي الجنسية بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة السالمية وبعد الرصد والتحريات والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم أخذ الإذن القانوني وضبطه، وعند تفتيش المكان تم العثور على 1000 جرام من مادة الكيميكال و5 جرام من مادة الحشيش و5 جرام من مادة الشبو و2 قرص كبتاجون و2 قرص ترامادول وسلاح ناري ومبلغ 1200 دينار حصيلة البيع.

وفي نفس السياق، تم ضبط شخص آخر من غير محددي الجنسية بعد عمل التحريات اللازمة ورصد المتهم تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه تم العثور على كيلو جرام من مادة الكيميكال المخدرة وميزان حساس وأكياس نايلون جاهزة للتعبئة.

هذا وقد تم تحويل المتهمين وتحريز المضبوطات وإحالتها مع المتهمين الى جهات الإختصاص.