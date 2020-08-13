حاويتا ملابس وساعات لماركات عالمية «مقلدة» في قبضة «الجمارك»

ضبط الجمركيون حاويتين بحجم 40 قدماً مضى عليهما أكثر من 90 يوماً في محطة تخزين الحاويات قادمتين من إحدى الدول الآسيوية، دون أن يتقدم أصحاب العلاقة للتخليص على البضاعة التي تحتوي على ملابس وساعات ماركات عالمية مقلدة مخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية.

وبتوجيهات من مدير جمارك الموانئ الشمالية صالح الحربي جار اتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة بهذا الشأن، حيث أوعز إلى مراقب التفتيش والاستيداع محمد العتيبي لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون الإدارة العامة للجمارك من إعداد محضر ضبط وصولاً إلى إحالتها إلى بيت المال ولجنة الإتلاف لمصادرتها وإتلافها كونها بضاعة مقلدة مخالفة للتعليمات والقوانين الجمركية.