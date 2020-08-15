«الداخلية»: إحالة عدد من الأشخاص قاموا بكسر حظر التجول الجزئي

– حملات مرورية مفاجئة على «الوفرة» و«طريق الأرتال» و«جسر جابر»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود التي يقوم بها قطاع المرور والعمليات لإحكام السيطرة المرورية على أماكن وتجمعات المستهترين وحماية مستخدمي الطريق وتسيير الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، نفذت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على عدة مواقع «الوفرة – طريق الأرتال – جسر جابر» بهدف فرض الانضباط المروري وضبط المخالفين والمستهترين.

وقد أسفرت الحملات المرورية عن تحرير 100 مخالفة مرورية وحجز 6 مركبات، وإحالة 4 أشخاص إلى نظارة المرور وتحويل عدد من الأشخاص قاموا بكسر حظر التجول الجزئي إلى جهة الاختصاص تمهيدا لتسجيل قضية بحقهم.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الإلتزام في تطبيق القانون لحماية مستخدمي الطرق، مشددة على أن رجال المرور من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة يرصدون السلوكيات الخطأ ويقومون بتحرير المخالفات المباشرة وغير المباشرة حتى يكون ردعا للمخالفين.