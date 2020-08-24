«الجمارك»: إحباط إدخال 21 كيلو كيميكال.. و10 أمبولات «ماريجوانا»

– ضبط 101 لفافة شبو مخبأة في أعلاف إيرانية

أحبط رجال الجمرك الجوي محاولة ضخ 21 كيلو من مادة الكيميكال المخدرة و10 أمبولات من زيت الماريجوانا المخدر.

وفي التفاصيل، أن رجال الجمرك الجوي اشتبهوا في طرد بريدي قادم من دولة الصين، وبتفتيشه تبين احتواؤه على 21 كيلو بودرة كيميكال، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم إلقاء القبض على صاحبه بالتعاون مع البحث والتحري الجمركي وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات في وزاره الداخلية.

وفي ضبطية أخرى، تم ضبط 10 أمبولات من زيت الماريجوانا قادمة من بريطانيا، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم بالتعاون مع البحث والتحري الجمركي وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية

كما أسفر التعاون بين إدارة البحث والتحري الجمركي والإدارة العامة لكافحة المخدرات عن ضبط 101 لفافة من مادة الشبو المخدرة قادمة من إيران في كونتينر 40 قدم إلى ميناء الشويخ لمصلحة مواطن في العقد الرابع من العمر تم القبض عليه وإحالته للجهات المختصة.