«الداخلية»: ضبط كمية كبيرة من مادة الشبو المؤثرة عقلياً

– تقدر قيمتها بنص مليون دينار

أكدت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكن بالتنسيق مع إدارة البحث والتحري الجمركي، من ضبط حاويتين تم جلبهما من خارج البلاد، من قبل أحد الأشخاص الذي حاول تهريب كمية كبيرة من مادة الشبو المؤثرة عقلياً داخل الاكياس المخصصة للأعلاف، بلغت كميتها «110 لفافات» 12 كيلو تقريبا، والتي تقدر قيمتها بنص مليون دينار.

وأضافت أن معلومات وردت تفيد بأن أحد الاشخاص يقوم بجلب مادة الشبو المؤثرة عقليا إلى البلاد بقصد الاتجار، وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار الاذن القانوني، وضبطه متلبساً أثناء عملية بيعه لأحد المصادر السرية، وبتفتيش مركبته عثر على كمية تقدر بربع كيلو من مادة الكيميكال المخدرة، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وأن لديه حاويتين 40 قدما في ميناء الشويخ قام بجلبهما من خارج البلاد، حيث تم سحب الحاويتين إلى ساحة التفتيش، وبفتحهما تم العثور بداخلهما على الكمية المضبوطة.

وأوضحت أنه تمت إحالة الكمية المضبوطة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.