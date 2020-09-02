3 وفيات وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم وانقلاب مروع على طريق «الجهراء»

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مروع مساء أمس الثلاثاء على طريق الجهراء بإتجاه مدينة الكويت مقابل مبنى محافظة الجهراء بين شاحنة نقل رمال ومركبتين.

واوضحت الإدارة بان فرق الإطفاء هرعت من مراكز الصليبيخات والتحرير والاسناد لوجود اشخاص محشورين في المركبتين وكانت الشاحنة منقلبه فوق احدهما، وقد تمكنوا من اخراج المحشورين ورفع الشاحنة ، فيما كانت حصيلة الخسائر البشرية 3 وفيات لرجلين وبنت وإصابة 5 آخرين منهم حالات وصفت بالحرجة .

وقد نقلتهم مركبات الطوارئ الطبية للعلاج في مستشفى الجهراء ورفعت الأدلة الجنائية جثامين المتوفين، وقام رجال الأمن بتنظيم الحركة المرورية بعد ان شلت بالكامل.