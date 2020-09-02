«الإطفاء» تحذر من السباحة بالقرب من مضخات سحب المياه في مدينة صباح الأحمد البحرية

– إنقاذ مواطن كان يمارس هواية السباحة بعدما جرفته التيارات المائية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، أن رجال مركز المهلب للإطفاء البحري تمكنوا مساء اليوم الأربعاء من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر كان يمارس هواية السباحة بالقرب من مضخات سحب المياه الموجودة بين القنوات المائية في مدينة صباح الأحمد البحرية.

وأوضحت الإدارة أن العناية الآلهية وتدخل رجال الإطفاء أنقذت المواطن بعدما جرفته التيارات المائية وأوصلته للشبك الفاصل بين المضخات المخصصة لتحريك المياه في الخوارير الصناعية لكي لاتصبح مياه راكدة وهو بحالة جيدة.

وناشدت الإدارة نقلا عن إدارة الإطفاء البحري المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق الخطرة في مدينة صباح الأحمد البحرية وخصوصا الأماكن التي تتواجد بها مضخات لتحريك المياه في القنوات المائية مع العلم أن هناك لوحات إرشادية موجودة تحذر من السباحة في تلك المناطق.