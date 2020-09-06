«الداخلية»: واقعة التعدي على مقيم في «الفحيحيل» انتهت بالصلح

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون خلاله بالاعتداء على أحد المقيمين داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.

وأوضحت الإدارة، أنه بعد اتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الحوادث ومواجهة المقيم بالواقعة، أفاد أنه لا يرغب بتقديم شكوى لدى المخفر بالواقعة، هذا وقد حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذار منه وتم التصالح بينهم.