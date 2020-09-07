«الداخلية»: ضبط عملية «شراء أصوات» لانتخابات 2020

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين بالدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2020.

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات إلى إدارة مباحث محافظة الفروانية تفيد بوجود عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين بالدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2020، وبتكثيف التحريات والتي أسفرت عن وجود منزل في إحدى مناطق الدائرة الرابعة يتم به إدارة عملية شراء أصوات لصالح المواطن.

وعليه فقد تم استصدار الإذن القانوني اللازم بتفتيش المسكن وضبط كل من يدير عملية شراء الأصوات، وكذلك ضبط المبالغ النقدية والأوراق الخاصة بعمليات البيع وضبط كل ما يظهر عرضاً أثناء عملية التفتيش، وبعد مراقبة المسكن تمت عملية المداهمة والتي أسفرت عن ضبط 6 من المواطنين يقومون بعملية شراء الأصوات، وكذلك تم ضبط مبلغ مالي وقدره 2779 دينار كويتي، وعدد 46 ظرفا بداخل كل منها مبلغ نقدي 200 دينار كويتي وكشوفات وأوراق خاصة بأسماء الناخبين، وجهاز «لاب توب».

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بأنهم يقومون بشراء الأصوات من الناخبين وإملاء القسم عليهم وتسليمهم المبلغ النقدي المتفق، وذلك لصالح أحد المواطنين بالدائرة الرابعة.

هذا وقد تم حجز المتهمين والمضبوطات تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.