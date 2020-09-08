ضبط بضائع مقلدة داخل طرود بريدية

تمكن رجال مراقبة الطرود البريدية بمركز الصديق بجمارك الموانئ الشمالية، من ضبط عدد من الطرود البريدية بعد أن اشتبهوا بها، وبتفتيشها بدقة عثروا على بضائع مقلدة متنوعة من أطقم الملابس والأقمشة والحقائب النسائية والأحذية والتي شيرتات والتي تعتبر مخالفة لقانون الحقوق الفكرية، استناداً إلى كتاب إدارة الملكية الفكرية، وهذه البضاعة ممنوع دخولها إلى البلاد بموجب التعليمات الجمركية رقم 45 لسنة 2020، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من إعداد محضر ضبط في البضاعة تمهيداً لتحويلها إلى لجنة الإتلاف المركزية.

كما حذّرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب البضائع المقلدة والمحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.