4 فرق إطفاء تسيطر على حريق مخزن في «صبحان»

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في مخزن تابع لأحد مصانع تعبئة مياه الشرب بمنطقة صبحان.

وأوضحت«الإطفاء» في بيان أن غرفة العمليات تلقت بلاغا في تمام الساعة 2:40 من فجر اليوم وعلى اثره تم توجيه مراكز إطفاء صبحان ومبارك الكبير للمواد الخطرة وجليب الشيوخ والاسناد الى موقع الحادث، مضيفة إن فرق الإطفاء شرعت بمكافحة الحريق لحظة وصولها للموقع وتمكنت من عزل النيران التي نشبت في أخشاب كانت بوسط المخزن بمساحة 400 متر مربع وتمكنت من السيطرة على الحادث دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقد باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق بعملها لمعرفة الأسباب التي أدت الى نشوب الحريق.