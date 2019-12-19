«الإطفاء» نفذت تمارين عملية في محطة الدوحة الشرقية ومجمع الكوت ومستشفى الطب الطبيعي

نفذت الإدارة العامة للإطفاء عددا من التمارين العملية صباح اليوم الخميس وذلك وفق خطط قطاع المكافحة لرفع مستوى الكفاءة، وكان التمرين الأول نفذ في محطة الدوحة الشرقية وتناول فرضية اندلاع حريق بالمحطة مع تطبيق إجراءات الإخلاء و تطبيق استراتيجية مكافحة الحريق بالسرعة المطلوبة بمشاركة مراكز إطفاء الدوحة والصليبيخات ومبارك الكبير للمواد الخطرة بالتعاون مع قسم الأمن والسلامة في محطة الدوحة الشرقية.

أما التمرين الثاني نفذه مركز اطفاء الفحيحيل بالتعاون مع مجمع الكوت وتناول فرضية اندلاع حريق في قاعة السينما الخاصة بالمجمع.

والتمرين الثالث نفذ في مستشفى الطب الطبيعي الكائن بمنطقة الأندلس بمشاركة مراكز اطفاء الصليبيخات والعارضية وتناول فرضية اندلاع حريق مع تطبيق عملي للإخلاء للعاملين بالمستشفى.