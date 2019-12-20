فرنسا.. غرامة “ضخمة” على غوغل بسبب الإعلانات

فرضت هيئة حماية المنافسة الفرنسية، غرامة “ضخمة” على شركة “غوغل”، بسبب استغلال موقعها الرائد في سوق الإعلانات على الإنترنت.

وأعلنت الهيئة أن الغرامة التي فرضت الجمعة، ستصل إلى 166 مليون دولار، بسبب خدمة الإعلانات التي توفرها للمستهلكين “آد ووردس”.

وقالت الهيئة إن الأساليب التي يستخدمها تطبيق “آد ووردس” “غير شفافة ويصعب فهمها، كما أن الشركة تطبقها بطريقة غير متكافئة وتعسفية.”

كما أمرت الهيئة غوغل بتوضيح كيفية استخدام إعلانات الشركة وإجراءاتها لتعليق الحسابات.

وتعتبر هذه أحدث الغرامات الأوروبية ضد غوغل، والتي تواجه منافسة قليلة من شركات محركات البحث في أوروبا.

وقالت غوغل في بيان إنها ستستأنف الحكم.

وأضافت أن سياساتها الإعلانية مصممة لحماية المستهلكين “من الإعلانات الاستغلالية والمسيئة.”

وأعلنت الهيئة أن الغرامة التي فرضت الجمعة، ستصل إلى 166 مليون دولار، بسبب خدمة الإعلانات التي توفرها للمستهلكين “آد ووردس”.

وقالت الهيئة إن الأساليب التي يستخدمها تطبيق “آد ووردس” “غير شفافة ويصعب فهمها، كما أن الشركة تطبقها بطريقة غير متكافئة وتعسفية.”

كما أمرت الهيئة غوغل بتوضيح كيفية استخدام إعلانات الشركة وإجراءاتها لتعليق الحسابات.

وتعتبر هذه أحدث الغرامات الأوروبية ضد غوغل، والتي تواجه منافسة قليلة من شركات محركات البحث في أوروبا.

وقالت غوغل في بيان إنها ستستأنف الحكم.

وأضافت أن سياساتها الإعلانية مصممة لحماية المستهلكين “من الإعلانات الاستغلالية والمسيئة.”