تشي وترامب.. مكالمة واحدة وروايتان

أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني تشي جينبينغ أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن تعليقات الولايات المتحدة وسلوكياتها فيما يتعلق بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت تضر بالعلاقات بين البلدين.

وأشار تشي خلال محادثة هاتفية مع ترامب إلى أن “سلوكيات الولايات المتحدة تدخلت في الشؤون الداخلية للصين وأضرّت بمصالحها، وهو ما يعد مسيئا إلى الثقة المشتركة والعلاقات الثنائية”، وفق وكالة شينخوا الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس الصيني قوله إن بكين تأمل في أن “تنفّذ واشنطن بجدية” الأمور الهامة التي أجمع عليها الزعيمان خلال محادثتهما المتفرقة، وأن “تتنبه وتعلّق أهمية كبيرة على القضايا التي تثير قلق الصين، وتمنع التشويش على العلاقات الثنائية وجداول الأعمال الهامة”.

وكان ترامب قد كشف في المقابل، الجمعة، أنّه أجرى “نقاشا جيدا للغاية” مع نظيره الصيني بشأن الحرب التجارية الواسعة النطاق الدائرة بين الدولتين.

واضاف أنه بحث مع تشي قضية كوريا الشمالية، التي تقاوم الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي، بالإضافة إلى الاضطرابات في هونغ كونغ.

وأشار تشي خلال محادثة هاتفية مع ترامب إلى أن “سلوكيات الولايات المتحدة تدخلت في الشؤون الداخلية للصين وأضرّت بمصالحها، وهو ما يعد مسيئا إلى الثقة المشتركة والعلاقات الثنائية”، وفق وكالة شينخوا الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس الصيني قوله إن بكين تأمل في أن “تنفّذ واشنطن بجدية” الأمور الهامة التي أجمع عليها الزعيمان خلال محادثتهما المتفرقة، وأن “تتنبه وتعلّق أهمية كبيرة على القضايا التي تثير قلق الصين، وتمنع التشويش على العلاقات الثنائية وجداول الأعمال الهامة”.

وكان ترامب قد كشف في المقابل، الجمعة، أنّه أجرى “نقاشا جيدا للغاية” مع نظيره الصيني بشأن الحرب التجارية الواسعة النطاق الدائرة بين الدولتين.

واضاف أنه بحث مع تشي قضية كوريا الشمالية، التي تقاوم الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي، بالإضافة إلى الاضطرابات في هونغ كونغ.