شرطي أميركي يقتل شابا قطريا بعد “مواجهة شرسة”

أطلق أحد عناصر شرطة ولاية أريزونا النار على شاب قطري، متواجد في الولايات المتحدة بتأشيرة طلابية، وقتله، “بعد أن هاجم القطري رجل الشرطة بعنف” أثناء دورية لتوقيف السائقين السكارى، حسبما ذكرت السلطات يوم الجمعة.

وقال الكولونيل فرانك ميلستيد، مدير إدارة السلامة العامة، إن رجل الشرطة رصد محمد أحمد الهاشمي البالغ من العمر 25 عاما وهو يطيح بلافتة شارع على طريق في أحد ضواحي مدينة فينيكس في وقت متأخر من يوم الخميس وأمره بإعادتها.

وذكر ميلستيد أن الهاشمي لم يعدها، ثم بدأ يسير في منتصف الطريق ولم يطع الأوامر بالتوقف.

واستخدم الجندي هيو غرانت مسدسا صاعقا لكنه لم ينجح في إخضاع الهاشمي، الذي هرع بعد ذلك نحو الضابط ولكمه وركله، حسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال ميلستيد قبل أن يعرض تسجيلا من كاميرا لوحة القيادة عن الهجوم “لقد كانت مواجهة شرسة، لقد كان في معركة من أجل حياته”.

وحسب “أسوشيتد برس”، يُظهر التسجيل الرجلين يتقاتلان، وفي وقت ما يرمي الهاشمي غرانت على الأرض.

وكشف مدير إدارة السلامة العامة أن الضابط أطلق النار من سلاحه وقتل الشاب القطري.

وقال الكولونيل فرانك ميلستيد، مدير إدارة السلامة العامة، إن رجل الشرطة رصد محمد أحمد الهاشمي البالغ من العمر 25 عاما وهو يطيح بلافتة شارع على طريق في أحد ضواحي مدينة فينيكس في وقت متأخر من يوم الخميس وأمره بإعادتها.

وذكر ميلستيد أن الهاشمي لم يعدها، ثم بدأ يسير في منتصف الطريق ولم يطع الأوامر بالتوقف.

واستخدم الجندي هيو غرانت مسدسا صاعقا لكنه لم ينجح في إخضاع الهاشمي، الذي هرع بعد ذلك نحو الضابط ولكمه وركله، حسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال ميلستيد قبل أن يعرض تسجيلا من كاميرا لوحة القيادة عن الهجوم “لقد كانت مواجهة شرسة، لقد كان في معركة من أجل حياته”.

وحسب “أسوشيتد برس”، يُظهر التسجيل الرجلين يتقاتلان، وفي وقت ما يرمي الهاشمي غرانت على الأرض.

وكشف مدير إدارة السلامة العامة أن الضابط أطلق النار من سلاحه وقتل الشاب القطري.