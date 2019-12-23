حرق سيارة دبلوماسي تركي في اليونان

أعلنت الشرطة اليونانية ان سيارة دبلوماسي تركي أحرقت، الاثنين في اليونان، وسط أجواء توتر شديد بين أنقرة وأثينا منذ أشهر.

وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب في الحادث الذي وقع في مدينة سالونيكي شمالي البلاد.

وأضاف المصدر أن سيارة الموظف في القنصلية التركية لم تكن تحمل لوحة دبلوماسية، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتشهد العلاقات التركية اليونانية توترا شديدا بسبب عمليات التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، والاتفاق الذي أبرم نهاية الشهر الماضي بين ليبيا وتركيا ويسمح لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في شرق المتوسط، حيث تم اكتشاف حقول تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات قرب قبرص، في السنوات الأخيرة.

وتستكشف سفن تركية النفط والغاز قبالة قبرص، وهي مسألة أججت التوتر مع الاتحاد الأوروبي الذي تشغل قبرص عضويته، وتحتل تركيا الشطر الشمالي من الجزيرة.

وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب في الحادث الذي وقع في مدينة سالونيكي شمالي البلاد.

وأضاف المصدر أن سيارة الموظف في القنصلية التركية لم تكن تحمل لوحة دبلوماسية، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتشهد العلاقات التركية اليونانية توترا شديدا بسبب عمليات التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، والاتفاق الذي أبرم نهاية الشهر الماضي بين ليبيا وتركيا ويسمح لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في شرق المتوسط، حيث تم اكتشاف حقول تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات قرب قبرص، في السنوات الأخيرة.

وتستكشف سفن تركية النفط والغاز قبالة قبرص، وهي مسألة أججت التوتر مع الاتحاد الأوروبي الذي تشغل قبرص عضويته، وتحتل تركيا الشطر الشمالي من الجزيرة.